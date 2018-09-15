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تعادل وست بروميتش ألبيون أمام برمنجهام سيتي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولي الإنجليزي.

وجاء أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني ضمن التشكيل الأساسي للإنجليزي دارين مور المدير الفني لوست بروميتش، وذلك منذ البداية وحتى النهاية.

ونجح جوتا في تسجيل الهدف الأول لبرمنجهام في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول بعد أن أخطأ حجازي في التعامل مع الكرة لينجح رمايو في تسجيل الهدف.

وعادل ماثيو فيليبس هدف التعادل لوست بروميتش في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وبهذا التعادل حصل كلا الفريقين على نقطة واحدة ليرفع وست بروميتش رصيده للنقطة 11 في المركز الخامس، بينما وصل رصيد برمنجهام سيتي للنقطة 7 في المركز الـ17.