السبت 15 سبتمبر 2018 1:01 ص القاهرة القاهرة 26.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

في رأيك من الأحق بلقب أفضل لاعب في العالم؟

النتـائـج تصويت

بمشاركة حجازي .. وست بروميتش يتعادل أمام برمنجهام سيتي

الشروق
نشر فى : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 11:04 م | آخر تحديث : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 11:04 م

تعادل وست بروميتش ألبيون أمام برمنجهام سيتي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولي الإنجليزي.

وجاء أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني ضمن التشكيل الأساسي للإنجليزي دارين مور المدير الفني لوست بروميتش، وذلك منذ البداية وحتى النهاية.

ونجح جوتا في تسجيل الهدف الأول لبرمنجهام في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول بعد أن أخطأ حجازي في التعامل مع الكرة لينجح رمايو في تسجيل الهدف.

وعادل ماثيو فيليبس هدف التعادل لوست بروميتش في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وبهذا التعادل حصل كلا الفريقين على نقطة واحدة ليرفع وست بروميتش رصيده للنقطة 11 في المركز الخامس، بينما وصل رصيد برمنجهام سيتي للنقطة 7 في المركز الـ17.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك