سفير الإمارات بلبنان: سعد الحريري يقدم أفضل تمثيل لبلده داخليا وأمام العالم

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان الدكتور حمد الشامسي أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يمثل لبنان والشرعية ومؤسسات الدولة أفضل تمثيل لدولة مثل لبنان تضم 18 طائفة.

جاء ذلك في كلمة للسفير الإماراتي خلال تفقده مجموعة من المشاريع التنموية التي تقوم بتمويلها دولة الإمارات في منطقة إقليم الخروب بمحافظة جبل لبنان.

وأشار إلى أن سعد الحريري يقدم أيضا أفضل تمثيل للبنان أمام دول العالم أجمع ، وهو الرجل المناسب في المكان المناسب ، لافتا إلى أن المشروعات التنموية التي تقدمها الإمارات يتم تنسيقها مع رئيس الوزراء.

وأعرب سفير الإمارات عن تطلعه أن يتم إنجاز تشكيل الحكومة اللبنانية في القريب العاجل لتعطي للبنان الشرعية والصدقية أمام دول العالم ، وبما يعود بالخير على الاقتصاد اللبناني والمجتمع بأكمله.