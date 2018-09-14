الكوريتان تفتتحان مكتب اتصال لتعزيز العلاقات

افتتحت الكوريتان اليوم الجمعة مكتب اتصال بالقرب من حدودهما المشتركة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، في خطوة تأمل سول أن تؤدي إلى تعزيز الاتصال بين الدولتين.



وتم افتتاح مكتب الاتصال فى بلدة كيسونج الحدودية في كوريا الشمالية، حيث حضر حوالي 50 شخصا من كل دولة مراسم الافتتاح، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية



وسيعمل في المكتب حوالي 20 مسؤولا من كل دولة، حيث من المزمع أيضا أن يعمل على تشجيع الاتصال المدني.



وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة ما تم التوصل إليه بين الكوريتين في القمة التي جمعت بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في أبريل الماضي لإدارة مكتب يكون بمثابة قناة اتصال للمساعدة في التعاون بينهما على مختلف الجبهات.



ويأتي افتتاح المكتب قبيل أيام من قمة من المقرر أن تعقد يوم الثلاثاء المقبل ستجمع بين الزعيمين للمرة الثالثة هذا العام.



وقالت الوكالة في وقت سابق "سيكون مكتب الاتصال عبارة عن قناة للتشاور والاتصال على مدار الساعة لتعزيز العلاقات بين الكوريتين وتخفيف التوترات العسكرية وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية".