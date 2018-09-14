تحطم مروحية عسكرية سعودية باليمن بسبب خلل فني ومقتل طاقمها

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تحطمت مروحية عسكرية سعودية، اليوم الجمعة، جنوب شرقي اليمن بسبب خلل فني ، ما اسفر عن مقتل الطيار ومساعده.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان المروحية التابعة للقوات السعودية تحطمت في سلسلة جبلية في محافظة المهرة جنوب شرقي اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، إن إحدى طائرات التحالف العمودية التابعة للقوات البرية الملكية السعودية تعرضت لخلل فني تسبب في سقوطها.

وأضاف أن الحادث اسفر عن "استشهاد الطيار ومساعده ـ رحمهما الله ـ وذلك أثناء قيامهما بمهامهما في مكافحة الإرهاب والتهريب في محافظة المهرة في اليمن".

وتشن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية ،بناء على طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، هجمات تستهدف الحوثيين الذين قاموا بانقلاب في عام2014وسيطروا من خلاله على العاصمة صنعاء واجزاء من البلاد.