محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في غرب المدينة

قاد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم، حملة لإزالة الإشغالات بشارع سكة تله بحي غرب المدينة، ورافقه خلالها اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا.

وشدد المحافظ، على إزالة كافة الإشغالات والتعديات من الشارع، وحتى كوبري محمد بدوي، سواء من أصحاب المحلات أو الباعة الجائلين بالمنطقة، تسهيلًا لحركة المرور، مع تحرير محاضر للمخالفين.

ووجه «حسين»، بضرورة تكثيف أعمال النظافة بالحي، إضافة إلى تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنطقة، ومتابعة أعمال الرصف، والتطوير، واستكمال مشروعات الخدمات بها، وتذليل كل العقبات أمام تنفيذها في توقيتاتها المحددة وتفعيل المشاركة المجتمعية.