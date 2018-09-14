ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسوان

ضبطت أجهزة البحث الجنائي مديرية أمن أسوان، اليوم، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية والإتجار فيها.

وتمكنت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة كوم أمبو بأسوان، بإشراف اللواء نائل رشاد، مدير الأمن، عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة من ضبط كلاً من (محمد.ج - 29 سنة)، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان، سبق ضبطه وإتهامه في 6 قضايا (مخدرات، سرقة متنوعة)، وبحوزته سلاح أبيض «مطواه»، و(عوض الله.خ - 27سنة)، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، وبحوزته سلاح أبيض «مطواه»، و(عثمان.ح - 20سنة)، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان، و(رمضان.م - 16 سنة) عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان وبحوزتهم 4 درجات نارية "بدون لوحات معدنية".

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية والإتجار فيها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.