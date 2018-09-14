الأهلي يكشف حجم إصابة سعد سمير

كشف خالد محمود، طبيب الأهلي، السبب وراء خروج سعد سمير مدافع الفريق الأحمر خلال الشوط الثاني من مباراة فريق حورويا الغيني، والتي انتهت بالتعادل السلبي، مساء اليوم الجمعة، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء سبب خروج سعد سمير من مباراة حورويا، بعد معاناة اللاعب من شدّ في العضلة الخلفية وفقَ التشخيص المبدئي.

ودفع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة كارتيرون، بـمحمد نجيب على حساب سعد سمير، بعد تعرض الأخير للإصابة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 22 من الشهر الحالي، على ستاد "السلام" بعد موافقة الجهات الأمنية إقامته على هذا الملعب، بدلًا من ستاد "الجيش" ببرج العرب، بحضور جماهيري يصل إلى 60 ألف مشجع.