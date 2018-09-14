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توقيع الكشف الطبي على 1448 حالة خلال قافلة طبية بمطاي في المنيا

كتب - ماهر عبد الصبور :
نشر فى : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 12:32 م | آخر تحديث : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 12:32 م

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن توقيع الكشف الطبي وعلاج 1448 حالة، خلال قافلة طبية وعلاجية تم تنظيمها بقرية الهيمة التابعة لمركز مطاي على مدار يومي 10و11 سبتمبر الجاري.

وقالت دكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن القافلة أسفرت عن الكشف على 142 حالة جراحة، و512 أطفال، و158 جلدية، و127 باطنة، و132 نساء، و134 قلب وأوعية دموية، و124 أسنان، و119 أنف وأذن.

وتابعت: «بالإضافة إلى تحليل دم لـ 40 حالة، وعمل 81 حالة موجات صوتية، و4 رسم قلب، مضيفة أنه تم عمل ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ (101) حالة، وتحويل 20 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.


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