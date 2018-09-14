محافظ المنيا يلتقي بعدد من المواطنين لبحث شكواهم

«عليوة»: اللقاء سوف يعقد مرتين من كل شهر لمناقشة مشكلات المواطنين



التقى اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم، بعدد من الأهالي المتقدمين بشكاوى لإدارة خدمة المواطنين، أثناء تفقده لإدارة خدمة المواطنين، وعدد من إدارات الديوان العام.

جاء ذلك بحضور دكتورة أمل عليوة، مدير إدارة خدمة المواطنين، وتركزت الشكاوى المقدمة حول قطاع التعليم، والتموين، والإسكان، والتعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

ووجه المحافظ، الجهات المعنية بدراسة تلك المشكلات، وإيجاد آليات؛ لحلها وتلافي الشكاوى، إعلاءًا لمصلحة المواطن في المقام الأول.

وأكد المحافظ، حرصه على انتظام اللقاءات مع المواطنين، لخلق نوافذ أمام البسطاء للتعبير عن مشاكلهم، وعرض مطالبهم بشكل مباشر، بعيدًا عن الحواجز والتعقيدات الروتينية، بما يعكس اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والرعاية المطلوبة لغير القادرين ومحدودي الدخل.

وأضاف «حسين»، أن حل مشكلات المواطنين، أهم أولويات المحافظة، وعلى جميع الأجهزة التنفيذية التكاتف معًا من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتلبية حاجات المواطنين واحتوائهم بكل طوائفهم وفئاتهم، وفقًا للوائح والقوانين.

من جانبها، قالت دكتورة أمل عليوة، إن اللقاء سوف يعقد مرتين من كل شهر، لمناقشة المشكلات المقدمة من قبل المواطنين وإيجاد آليات لحلها.