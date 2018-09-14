رئيس بعثة شباب اليد: تكريم خاص لأبطال إفريقيا عقب العودة للقاهرة

أكد عمرو فتحي عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب بالمغرب، أن الاتحاد سيقيم تكريما خاصا للاعبي المنتخب أبطال أفريقيا عقب العودة للقاهرة بكأس البطولة، وأشاد فتحي بالأداء والمستوى الفني للاعبين طوال مباريات البطولة.

وقال فتحي أن هذا الجيل هو نواة متميزة لبناء منتخب قوي يكون قادرا على حصد المزيد من الألقاب والإنجازات لكرة اليد المصرية، لاسيما أن الهدف الرئيسي للاتحاد هو بناء منتخب قوي للمنافسة في بطولة كأس العالم التي ستستضيفها مصر 2021.

وأضاف فتحي أن الجهاز الفني بقيادة طارق محروس أدى دوره على أفضل ما يكون، واستطاع أن يقود المنتخب للفوز باللقب القاري بعد تحقيق فوز كبير على المنافس التقليدي المنتخب التونسي بفارق 8 أهداف.

يذكر أن المنتخب الوطني للشباب، توج بطلا لكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية، بعد الفوز على المنتخب التونسي في المباراة النهائية بنتيجة (30-22) مساء اليوم الجمعة.

وتضم قائمة اللاعبين الأبطال: عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - خالد عصام - عبد العزيز إيهاب - شهاب عبد الله - خالد وليد - أحمد كمال - سيف الدرع - أحمد راضي - أحمد هشام - محسن رمضان - حازم ممدوح - عمر سامي - عمر خالد - أحمد هاني - حسن أحمد - محمد زين".

ويرأس البعثة عمرو فتحي عضو مجلس، ومعه علاء السيد مدير المنتخبات الوطنية، طارق محروس المدير الفني للمنتخب، هاني الفخراني مدربا مساعدا، محمد سليمان مدير إداري ومحلل فني، أبو بكر صلاح الدين مدربا لحراس المرمى - دكتور عمرو عصام إخصائي العلاج الطبيعي. طالع التفاصيل