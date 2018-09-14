النجوم يتحرك سريعا بعد رحيل كالديرون

وجه الإسباني انطونيو كالديرون، المدير الفني لفريق النجوم، اعتذاره لمسؤولي النادي عن استكمال مهمته التدريبة مع الفريق، لظروف أسرية تمنعه من الاستمرار في عمله الفني مع الفريق الصاعد حديثُا لمنافسات الدوري الممتاز بالموسم الجاري.

واعتذر كالديرون عن الاستمرار مع فريق النجوم، لرغبته في السفر إلي إسبانيا للبقاء بجانب زوجته التي تعاني من مرض ما، لم تتعافي منه بعد.

مجلس إدارة نادي النجوم، برئاسة محمد الطويلة، تحرك سريعًا عقب إعلان كالديرون رحيله عن الفريق، ليقرر تكليف علاء حسب الله المدرب العام، بتولي المهام الفنية مؤقتًا لحين التعاقد مع مدرب جديد.

ويحتل فريق النجوم المركز الـ14 في ترتيب الدوري الممتاز، بـ 8 نقاط، جمعهم من فوز وحيد على الزمالك، وتعادل في 3 مباريات، وخسارة مباراتين.