عبر 17 ألبوما، وتجربة سينمائية وحيدة، استطاع الفنان اللبناني وائل كفوري، أن يحجز لنفسه مكانا مميزا وسط كبار نجوم الأغنية اللبنانية.



اليوم بمناسبة عيد ميلاده، ترصد الشروق بعض المحطات الهامه في حياته الفنية والشخصية.

* ولد يوم 14 سبتمبر 1974 في حوش الأمراء بلبنان، واسمه الحقيقي "ميشال اميل كفوري"، تعلم آداء المواويل من والده الذي برع في هذا المجال، وقد كانت عائلته من أكثر من شجعه ودفعه لخوض المجال الفني، وخصوصاً والدته.

* عندما أنهى وائل دراسته الثانوية تقدم لبرنامج ستوديو الفن للمخرج سيمون أسمر، واستطاع أن يذهل كبار لجنة التحكيم وعلى رأسهم الفنان روميو لحود بموهبته والقدرات الصوتية الكبيرة التي يمتلكها هذا الفتى المميز، وفاز بالميدالية الذهبية في البرنامج علي منافسيه و كانوا "ديانا حداد - كلودا الشمالي -اليسا - كاتيا حرب - جوانا ملاح - معين شريف - كاتيا فرح" بالإضافة لتكريم من اللجنة على موهبته الفريدة وقال عنه الفنان روميو لحود، إنه أول هاوي يراه يغني باحتراف كما قال أيضا لحود أثناء تكريمه "اليوم بنعطي الميدالية الذهبية لصوت ما سمعنا مثله من 30 عاما".

* برزت نجومية وائل بصورة كبيرة جداً لم يشهد لبنان مثلها حتى الآن، فقد شكّل ظاهرة في ذلك الوقت جعلت رئيس الجمهورية وقتها الياس الهراوي يتكلم عن وائل كفوري الذي تميّز عند انطلاقته على الجميع الذين انطلقوا في نفس تلك الفترة.

* اشتهرت أغنية وائل كفوري الأولي التي تطلب منه في كافه انحاء العالم حتى الآن "ما وعدتك بنجوم الليل" كانت من ضمن البوم "شافوها وصارو يقولوا".

* نهاية 96 شهدت دخوله إلى الجيش، وقد أعلن عن ذلك بأغنية (رايح عالجيش) التي كانت أول أغنية وطنية تجمع الحبيبة بالوطن واحتلت المراتب الأولى.

* طرح 17 البوم غنائي بشكل سنوي من عام ظهوره إلي عام 2017 مشتركا مع شركتين إنتاج فقط في بدايه انطلاقه وحتي عام 1999 كانت شركه"ميوزيك بوكس انترناشونال" ومن بعدها حتي الان مع شركه روتانا، ومن أبرز ألبوماته "حكاية عاشق"، و"سألوني"، و"قرب لي"، و"بحبك أنا كتير"، و"بيحن".

* كان وائل كفوري على خلاف مع شركة روتانا، وفشلت مساعي الصلح بينهما من قبل نجوى كرم، وميشال حايك، وهادي شرارة، لكن الفنانة اليسا نجحت في فك الخلاف القائم بينه وبين أسامة الهندي في احتفالية عيد ميلادها حيث دعت كفوري والهندي والتقيا وسلما على بعضهما وتحدثا وكانت هذه بداية الاجتماعات بينهما حيثت تبعها اجتماعات أخرى لعودة كفوري لروتانا من جديد.

* قدم أيضا 27 فيديو كليب خلال مسيرته الغنائية حتي الآن أبرزها "بعترفلك"، و"انا رايح بكرا عالجيش"، و"حكاية عاشق"، و"سألوني"، و"تبكي الطيور"، و"بحبك أنا كتير".

* لقب وائل بعدد من الألقاب عبر بعض الملحنين مثل " العندليب الطائر" من قبل الملحن شاكر الموجي، "كامل الأوصاف " من قبل الملحن وسام الأمير، لقب أيضا عبر إحدى المطبوعات اللبنانية "ربيع قلب الشباب"، كما لقب عبر جمهوره بملك الرومانسية، وملك الإحساس الراقي.

* بعد خروجه من الجيش قدم وائل عام 1998 واحد من أروع ألبوماته الرومانسية "شباك الحب" الذي حقق مبيعات كبيرة.

* شارك وائل كفوري في فيلم "بحر النجوم" كأول تجربة سينمائية يخوضها، وكان دوره استعراضي في الفيلم، حيث أنه قام بأداء شخصيته الحقيقية كفنان، وبالرغم من اعرابه عن سعادته بهذه المشاركة إلا أنه أعرب لاحقاً عن عدم رغبته خوض المجال السينمائي مرة أخرى خصوصاً الأدوار الاستعراضية.

* تزوج من أنجيلا جورج بشارة في أواخر يناير 2011 مدنيا في قبرص بعد شائعات عدة طالت زواجهما موضحاً أنه تزوج سراً لأنه تربى على الخصوصية.

* رزقا بابنتهما الأولى واسماها"ميشيل" بناء على رغبة زوجته في يوم عيد ميلاده الموافق 14 سبتمبر2014 و في 2016 رزقا بأبنته الثانيه "ميلانا".

* كثيرا ما اطلقت عليه اشاعات عن انفصاله من زوجته وارتباطه بأكثر من شخصيه داخل الوسط الفني مثل نوال الزغبي، مايا دياب واليسا، لكن سريعا ما يكذب مدير أعماله هذه الشائعات.