قالت يسرا الليثي، زوجة أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك سابقًا، إن الأخير تقدم لخطبتها بطريقة كوميدية أكثر منها رومانسية، متابعة أنه في ذاك الوقت كان يحترف كرة القدم في هولندا، ولا يتواصلا سوى عن طريق الاتصالات الهاتفية.



وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الخميس، أنه خلال إحدى المكالمات أخبرها بأنه سيتزوجها، قائلًا «أنا بكلمك بفلوس كتير أوي من هولندا وأرخص لي أني أتجوزك».



وتابعت أنه عقب تلك المكالمة، جاء إلى مصر، وقابل والدها، الذي اعترض بدوره على إتمام الزيجة لصغر سنها حينذاك، وصعوبة احتمالها الحياة وحدها في الخارج، لكنها صممت على الزواج من «ميدو» وسافرت معه.



وعلقت على اعتزال زوجها في الحادي عشر من يونيو 2013، قائلة: «تفاجأت بهذا القرار، وهذا أكثر ما أحزنني، لكوننا كنا دائمي الحديث بهذا الشأن، ورغم ذلك لم يخبرني بالأمر، وعرفت الخبر من وسائل الإعلام».