طرحت الفنانه هيفاء وهبي البومها الجديد"حوا"عبر تطبيق"iTunes" و اعلنت هذا من خلال حسابها الشخصي بموقع "تويتر".

الجدير بالذكر أن البوم "حوا" يضم 15 أغنية تعاونت فيها هيفاء، مع مجموعة من الشعراء والملحنين، منهم، تامر حسين وشادي نور وأمير طعيمة ومحمد يحيى وبلال سرور وغيرهم. فيما قام بتوزيع الأغاني كلّ من هادي شرارة ويحيى يوسف وشريف مكاوي ورامي بلازن.

