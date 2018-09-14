قوات الأمن التركية تطلق الغاز المسيل للدموع على مظاهرة عمالية

أطلقت قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه على عمال يحتجون على ظروف العمل غير الآمنة في موقع انشاء مطار اسطنبول الجديد اليوم الجمعة، وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام المحلية.

وتدخلت قوات الشرطة لتفريق مظاهرة لمئات من العمال، رفعوا خلالها شعارات تطالب بتحسين الأوضاع، وفقا لصحيفة (حريت).

ومن المقرر افتتاح المطار الذي لم يكشف عن اسمه، ثالث مطار في اسطنبول، في 29 تشرين أول/ أكتوبر.

وأجرى أعضاء برلمانيون من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد اليوم الجمعة مقابلات مع العمال المحتجين الذين تحدثوا عن حالات الوفاةوحالةالأغذية والإيواء التي وصفوها بأنها دون المستوى، والمشاكل المتعلقة بالأجور.