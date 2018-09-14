الأهلي في مهمة صعبة أمام حوريا بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

كارتيرون: نستهدف تحقيق فوز يسهل مهمتنا في مباراة العودة.. فيكتور زفونكا: لا نخشى الأهلي وتعودنا على مواجهة الكبار

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشواره بالأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حينما يحل ضيفا على فريق حوريا كوناكري الغيني، اليوم الجمعة، في الرابعة عصرا بتوقيت غينيا، السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب 28 سبتمبر، في العاصمة كوناكري، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يدخل الأهلي المباراة بصفوف شبه مكتملة، حيث يفقد الفريق الأحمر الثنائي عمرو السولية وميدو جابر بسبب الإصابات العضلية، إلا أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، جهز خلال الساعات الماضية اللاعبين البدلاء، حيث من المقرر أن يدفع بالثنائي هشام محمد ومؤمن زكريا، لتعويضهما، كما استقر كارتيرون على باقي التشكيل والذى لن يخرج عن محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع على معلول وساليف كوليبالى وسعد الدين سمير وأحمد فتحي، وفى الوسط حسام عاشور، وهشام محمد، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، وناصر ماهر، وفى الهجوم وليد أزارو.

حرص كارتيرون خلال الساعات الماضية على عقد أكثر من محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لشرح أبرز نقاط القوة والضعف في الفريق الغيني، وأيضا تصحيح أخطاء اللاعبين في المباريات الماضية، والتي كان آخرها أمام كمبالا الأوغندي والإنتاج الحربي.

المدير الفني الفرنسي أكد للاعبيه أن المنافس يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، خصوصا في خطى الوسط والهجوم، كما حذرهم من خطورة الفريق الغيني في الكرات العرضية، لكنه في الوقت ذاته أوضح للاعبين أنه يعانى من بعض المشكلات في خط الدفاع، وهو الأمر الذى يجب أن يستغله الأهلي، وأنه لابد من التسجيل من أنصاف الفرص لتحقيق نتيجة جيدة قبل مباراة العودة بمصر.

وقال كارتيرون «مواجهة حوريا كوناكري، لن تكون سهلة على الإطلاق، حيث سنواجه منافسا عنيدا على ملعبه ووسط جماهيره، وهو ما يتطلب حالة من التركيز الشديد من أجل تحقيق الهدف الذى نسعى إليه من هذه المواجهة، والعودة بنتيجة الفوز لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة المقرر إقامتها 22 سبتمبر.

وجدد كارتيرون، تأكيده على أن الأهلي أمامه هدف وهو الفوز بدوري أبطال إفريقيا، ولكنه يسير خطوة خطوة في البطولة، ويتعامل مع كل مباراة على أنها بطولة في حد ذاتها، وهو ما يسعى لنقله وتوصيله لجميع لاعبي الأهلي.

استعدادات الأهلي للمباراة لم تتوقف على الجانب الفني فقط، بل كان للجانب الطبي دور كبير، حيث طلب خالد محمود، طبيب الفريق، من اللاعبين بضرورة شرب كميات كافية من المياه والعصائر؛ لتجنب آثار الرطوبة المرتفعة في غينيا، كما أعد هاني وهبة، إخصائي التغذية بالفريق، برنامجا غذائيا خاصا منذ وصول البعثة إلى كوناكري لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وتعويض السوائل المفقودة من الجسم.

كما حرص محمود الخطيب، رئيس الأهلي، على إجراء اتصال هاتفي بالعامري فاروق، رئيس البعثة ونائب الرئيس، من أجل الاطمئنان على أحوال الفريق وطالبه بالتأكيد على ثقته الكبيرة في قدرتهم على تحقيق الفوز والعودة بنتيجة إيجابية إلى مصر، كما رصد لهم مكافآت خاصة، حال تحقيق الفوز على حوريا بملعبه.

على الجانب الآخر أكد فيكتور زفونكا، المدير الفني لنادى حوريا كوناكري الغيني لصحيفة «ديلي نيشين» الكينية أن فريقه لا يخشى الأهلي قائلا «تعودنا على مواجهة الكبار، فقرعة دور المجموعات أوقعتنا في مجموعة صعبة للغاية، لكننا نجحنا في خطف بطاقة التأهل».

وتابع «بعدما حققنا هدفنا الأول، الآن نتطلع للذهاب إلى أبعد مكان ممكن فى البطولة، نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية الفائقة، على الصعيد الشخصي استمتع بالعمل معهم».