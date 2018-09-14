«ترامب» يفرض رسوم جمركية إضافية على الصين بقيمة 200 مليار دولار

أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، بفرض رسوك جمركية إضافية على الصين بقيمة 200 مليار دولار، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.