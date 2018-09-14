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«ترامب» يفرض رسوم جمركية إضافية على الصين بقيمة 200 مليار دولار

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 6:56 م | آخر تحديث : الجمعة 14 سبتمبر 2018 - 6:56 م

أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، بفرض رسوك جمركية إضافية على الصين بقيمة 200 مليار دولار، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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