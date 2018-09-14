قال السفير اليمني بالقاهرة، محمد مارم، إن الحوثيين لا يمتلكون الرغبة في الجلوس على طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى غياب وفد المليشيات عن المحادثات التي كان من المقرر انعقادها في جنيف قبل أيام.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «نقاط ساخنة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن على مجلس الأمن الدولي أن يقوم بدوره، لأن استقرار اليمن يفيد المنطقة بأكملها، معتبرًا أن الأمور باتت واضحة بأن المليشيات الحوثية ليس لديها رغبة في الحوار، لذا يجب الضغط عليها دوليًا وإقليميًا.



وأشار إلى استناد المليشيات إلى حجج واهية للتغيب عن مشاورات جنيف، موضحًا أن قولهم بأنهم لم يحصلوا على ضمانات للعودة إلى صنعاء، تعد «حجة واهية»، لأن المجتمع الدولي أكبر ضامن لذلك، فضلًا عن إعطاء التحالف العربي التصاريح لخروج ودخول طائرتهم إلى صنعاء.



وذكر أن الحوثيين غير قادرين على اختيار من لديهم القدرة بينهم على الجلوس على طاولة الحوار، مضيفًا أنهم ليسوا قادرين حتى على التعبير عن ماذا يريدون.



ولفت إلى تطلع الحوثيون لإطالة أمد الوضع الحالي واستغلال إيرادات الدولة وخلق كيانات تتبع دول أخرى وتخدم مصالح فردية.



