7 نصائح لتقوية الذاكرة ومحاربة النسيان

هل تعاني من صعوبة التذكر وتعاني من النسيان المستمر؟ ربّما يكون الأمر غير متعلّق بمشكلة مرضية، إذ نشرت صحيفة الجارديان البريطانية سبع نصائح لتقوية الذاكرة مرتبطة بنظام الحياة اليومية.

1-النوم الجيد :

يساعد النوم الجيد على تعزيز الذكريات المرتبطة بالزمان والمكان، وهناك أدلة قوية تثبت أن النوم المعروف بـ"نوم حركة العين"، يساعد على تقوية الذكريات الخاصة بالمهارات الحركية، مثل تعلم العزف على آلة موسيقية، أو ركوب الدراجة.

أضاً يساعد النوم الجيد طوال الليل، بعد اكتساب مهارات جديدة، على تدعيمها في الذاكرة حيتى تأصيلها.

2- هدئ أعصابك:

يؤثر الضغط العصبي على الذاكرة بطرق مختلفة، إذ أن إفراز الأدرينالين في الجسم كجزء من الاستجابة للضغط لمواجهته أو الهروب منه يمكن أن يجعلنا أكثر انتباهاً، فيما يؤدي بطئ إفراز هرمون الكورتيزول إلى تعطيل الذاكرة.

وقوع أحداث تسبب ضغط عصبي قد تؤدي إلى إعاقة عملية استرجاع الذكريات، لذا قد تساعدك تمارين اليوجا التأمل أو غيرها من تمارين الاسترخاء على التذكر.

3-تعلم المهارات المعقدة:

أثبتت الأبحاث أن هناك بعض الأنشطة العقلية يمكنها أن تساعد في تنشيط الذاكرة، ففي دراسة تم نشرها في عام 2013، وجد باحثون أمريكيون أن المشاركين اللذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 90 عاما، والذين قضوا 15 ساعة في الأسبوع في تعلم مهارة معقدة لمدة ثلاثة أشهر مثل التصوير الرقمي، ظهر تحسن كبير في قدرتهم على التذكر.

4-صدّق أنك قادر على التذكر :

يبدو أن التصديق في قدرتك على التذكر يساعدك بالفعل، إذ وجد باحثون في جامعة هارفارد أن بإمكانهم تحسين آداء الذاكرة للأشخاص فوق الـ60 عاماً في اختبارات الذاكرة عن طريق دفعهم بكلمات ايجابية مثل حكيم ومذهل، أما استخدام كلمات مثل النسيان والارتباك والزهايمر يحد من قدرتم على التذكر.

كما أظهرت فحوصات الدماغ وجود اختلافات في مستويات النشاط في مناطق الدماغ أثناء في حالة اعتقاد الأفراد أنهم قادرون على التذكر من عدمه.

5- خذ استراحة :

يمكن تعطيل عملية التذكر إذا لم يكن لديك وقت كافي لدمجها وترتيبها، إذا اكتشف علماء ألمان منذ أكثر من قرن مضى، أن الناس يؤدون جيداً في اختبارات الذاكرة إذا حصلوا على راحة، كما اكتشف علماء الأعصاب أنه حتى مرضى فقدان الذاكرة يمكنهم استرجاع قوائم الكلمات إذا منحهم وقت من الهدوء.تم

6- حافظ على علاقاتك الاجتماعية :

وجود حياة اجتماعية نشطة يؤخر فقدان الذاكرة مع التقدم في العمر، ووجد علماء أمريكيون طلبوا من أشخاص بين ال 50 و ال 60 عاماً إجراء اختبارات ذاكرة، أن من تراجعت قدراته على التذكر هو الأقل اتصالا، لذا فإن وجود أصدقاء والمشاركة الاجتماعية مثل التطوع للجمعيات الخيرية يحمي الذاكرة.

7- اختر طعامك:

ما نأكله يؤثر على وظائفنا الإدراكية، ووجدت دراسة تم نشرها في عام 2016 أن النظام الغذائية المنتشرة في منطقة البحر المتوسط تساعد على إبطاء التدهور المعرفي وتعمل على دعم الذاكرة لفترة طويلة، لذا اعتمد على الأطعمة النباتية وقلل من استهلاك الألبان واللحوم الحمراء، واستخدم زيت الزيتون كمصدر أساسي للدهون.

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