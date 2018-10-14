شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان، والسويس، والوادي الجديد، والفيوم، وبني سويف، ودمياط، والبحيرة، والإسماعيلية، والمنيا، والمنوفية، وبورسعيد)، حملات أمنية وانضباطية مكبرة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

حيث وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر حملة أمنية وانضباطية مكبرة، استهدفت دائرة مركز شرطة طيبة؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون وتجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والهاربين من الأحكام، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات، وضبط المخالفات والقضايا المرورية والتموينية المتنوعة.

كما قاد اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، حملة أمنية وانضباطية مكبرة استهدفت دوائر أقسام ومراكز المدينة لضبط كافة صور الخروج على القانون وتجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والهاربين من الأحكام وإزالة كافة الإشغالات والتعديات وضبط المخالفات والقضايا المرورية والتموينية المتنوعة.

كما وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر حملة أمنية وانضباطية مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة سفاجا؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، والهاربين من الأحكام وإزالة كافة الإشغالات والتعديات، وضبط المخالفات والقضايا المرورية والتموينية.

وترأس اللواء محمد علي مدير أمن الإسماعيلية حملة أمنية وانضباطية مكبرة استهدفت دائرتي قسمي شرطة أول وثان الإسماعيلية لضبط كافة صور الخروج على القانون وإزالة الإشغالات والتعديات وضبط المخالفات والقضايا المرورية والتموينية.

وقامت الأجهزة أمنية بمديريات أمن (أسوان، والسويس، والوادي الجديد، وبني سويف، ودمياط، والبحيرة، والمنيا، والمنوفية، وبورسعيد)، بتوجيه حملات أمنية ومرورية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المرورية والتموينية والمتنوعة وضبط وتجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والهاربين من الأحكام وإزالة كافة الإشغالات والتعديات، وضبط المخالفات والقضايا المرورية والتموينية المتنوعة.