«شكري»: مصر علاقاتها متنوعة ولا تأتي مع طرف على حسب آخر



قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى روسيا ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين، تأتي في إطار الاهتمام المتبادل بين القيادتين للتنسيق والتشاور فيما بينهما، مشيرًا إلى وجود لقاء سنوي تقريبًا جمع الرئيسين منذ تولي «السيسي»، رئاسة الجمهورية في 2014.

وأضاف في لقاء مع فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، أن العلاقات الثنائية تتصدر مشاورات البلدين، مشيرًا إلى وجود تطور في هذا الصدد متمثل في الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الفترة الماضية، مثل إقامة المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس، وتنفيذ اتفاق الضبعة بإقامة المحطة النووية وتوسيع التبادل التجاري بين القاهرة وموسكو.

وأوضح أن حجم التجارة بين البلدين وصل إلى 6.5 مليار دولار أمريكي، لافتًا إلى سعي مصر لتقليل الفجوة في ميزان التبادل التجاري والاستفادة من القدرات الروسية في العديد من الصناعات الثقيلة، كما تم التوقيع مؤخرًا على توريد 1300 عربة قطارات لمصر.

وذكر أنه الزيارة تضمن التنسيق فيما يتعلق بأزمات المنطقة لاسيما الأزمة السورية للخروج من الوضع الحالي وإعفاء الشعب السوري من مزيد من الدمار واستعادة الدولة لسيادتها واستقلالها والحفاظ على أراضيها، فضلًا عن أزمات اليمن وليبيا وتحديات مواجة الإرهاب.

ونوه بأن اللقاءات بين «السيسي» و«بوتين»، تضع رؤية مشتركة وتبادل لوجهات النظر وتؤدي لمزيد من التفاهم بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وأشار إلى فرص عديدة لاستفادة الطرفين من بعضهما، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وسعيها لزيادة الإنتاجية وتطوير البنية الأساسية، بالإضافة إلى تصدير مصر الفواكه والخضروات لروسيا واستيرادها القمح الروسي.

وعن تأثير التقارب المصري الروسي، على علاقات القاهرة بواشنطن، قال إن مصر تسعى لإقامة علاقات متوازنة مع كافة الدولة على أساس المصلحة المشتركة وتحقيق الاستقرار والسلام ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، ولكن جميع القضايا الدولية، مشيرًا إلى وجود علاقات وثيقة بالولايات المتحدة ودول أوروبا، وهي لا تمنع وجود علاقة وثيقة مع روسيا تعتمد على أرضية تاريخية من علاقات القاهرة وموسكو.

وتابع: «تم توسيع علاقات مصر مع دول مثل الصين وتجمع البريكس، فمصر علاقاتها متنوعة ولا تأتي مع طرف على حسب آخر ولكن لتحقيق مصلحة مشتركة على أساس احترام ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول وتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين».

وعن محاربة مصر للإرهاب وجهودها في سيناء، أشار إلى تضحيات وبسالة القوات المسلحة والشرطة والشعب المصري، في مواجهة التنظيمات الإرهابية وما تتلقاه من دعم، لاسيما في ظل وجود دول توفر للإرهابين التمويل والعتاد والمنصات الإعلامية، ما جعل منها ظاهرة مستعصية وأسفرت عن كثير من الخسائر.

وذكر أن القوات المصرية حققت من خلال العملية الشاملة سيناء 2018، نتائج مثيرة للإعجاب وكسرت شوكة التنظيمات الإرهابية وحققت نجاحات كبيرة في القضاء على البنية الأساسية للتنظيم المتطرف، مع رعاية كاملة للمواطنين من أبناء سيناء.

وأكد أن مصر عازمة على القضاء الكامل على الإرهاب وتخليص الشعب المصري من شرها، واصفًا ما تحقق بالكثير، إلا أن الأمر يحتاج لوقت وتأني.