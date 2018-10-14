وزير التنمية المحلية يفتتح عدد من المشروعات الخدمية بالوادي الجديد

افتتح وزير التنمية محمود شعراوي، عدداً من المشروعات الخدمية والاستثمارية، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ59، والذى يواكب ذكرى وصول قوافل التعمير عام 1959 وبدء إعمار المحافظة وإنشاء واد جديد مواز لوادي النيل.

كما افتتح بمرافقة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، موقف سيارات الخارجة الإقليمي الجديد، والذى يضم سيارات الأجرة الخاصة بالسفر إلى المحافظات المختلفة ويسع لعدد 300 سيارة ويضم ورش إصلاح سيارات وخدمات للسيارات وكافتيريا ودورات مياه بتكلفة 5 ملايين جنيهاً، بهدف تحقيق السيولة المرورية وإنشاء منطقة لوجستية متكاملة، بجانب إفتتاح الممشى السياحي الجديد بمدخل مدينة الخارجة وتطوير شارع جمال عبدالناصر وطريق حي 25 يناير.

وتفقد تطوير محطة تنقية المياه بحي المجاهدين بتكلفة 20 مليون جنيهاً، ومصنع تدوير مخلفات النخيل، ومزارع مصر الخير التى تضم آلاف رؤوس الماشية ويستفيد منها نحو 250 شاب خريج، بجانب افتتاح المبنى الجديد للوحدة المحلية بقرية ناصر الثورة بتكلفة 1.4 مليون جنيه، وكذلك تفقد مصنع تدوير القمامة لإنتاج السماد العضوي ومصنع الملابس الجاهزة الحكومي، ومدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة.

وأطلق شعراوي إشارة البدء لتنفيذ منظومة جمع القمامة من الأحياء السكنية بالوادي الجديد وتحويلها إلى سماد عضوي، بدلاً من حرقها بعدما تم إعادة تشغيل مصنع تدوير القمامة بالمنطقة الصناعية بالخارجة، والذي يتولى جمع القمامة من الأحياء السكنية بدلاً من الوحدات المحلية، بالإضافة إلى تفقد قرية بولاق التابعة لمركز الخارجة والسوق الأسبوعي ومشروعات الصوب الزراعية بالقرية والمرسى الواحاتي الجديد، الذى تم إنشاءه مؤخراً بالقرية كمتنفس ترفيهي للأهالي.

وعلى هامش الزيارة، تم تكريم عدد من أفراد قوات الحماية المدنية، مما كان لهم دور كبير فى السيطرة على حريق مزارع النخيل بقرية الراشدة بالداخلة، وتكريم عدد من رؤساء المراكز بقاعة ديوان عام المحافظة بحضور المئات من أبناء المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية.