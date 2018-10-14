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أليجري يسعى للسير على نهج كابيللو

د ب أ
نشر فى : الأحد 14 أكتوبر 2018 - 7:29 م | آخر تحديث : الأحد 14 أكتوبر 2018 - 7:29 م

يسعى ماسيمليانو أليجري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي للسير على نهج المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيللو، الذي حقق انطلاقة قياسية مع فريق ميلان قبل 26 عاما.

وفاز الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) في مبارياته العشر الأولى بمختلف المسابقات هذا الموسم، ليصبح على بعد ثلاثة انتصارات فقط لمعادلة الرقم القياسي، الذي حققه ميلان تحت قيادة كابيللو عام 1992، عندما فاز في أول 13 لقاء بجميع البطولات آنذاك.

وصرح أليجري لصحيفة (كورييري ديللو سبورت) الإيطالية "عندما كنت شابا، كنت أعشق المدربين الناجحين مثل كابيللو".

أضاف مدرب يوفنتوس "نريد أن نصبح رقم 1".


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