رئيس اتحاد الكرة الألماني يدعو إلى التكاتف بعد السقوط أمام هولندا

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دعا رينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني جميع الاطراف إلى التكاتف في أعقاب الهزيمة القاسية للمنتخب الألماني أمام مضيفه الهولندي صفر/ 3 مساء السبت في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبي.

وقال جريندل في تصريحات صحفية نشرت اليوم الاحد: "من الواضح أن مسار منتخبنا بعد كأس العالم يواجه بعض الانتكاسات".

وخسرت ألمانيا أمام هولندا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ببطولة دوري الأمم الأوروبية. "تابع التفاصيل"

وأضاف: "من المهم الان أن نتحد سويا كفريق، سواء داخل الملعب أو خارجه".

ولم يعقب جريندل على مصير المدير الفني لألمانيا يواخيم لوف الذي خرج لينتقد نفسه بعد الخسارة أمام هولندا.

وقال لوف: "لو خسرنا بهدف لكان الأمر مقبولا، ولكن هذه الهزيمة غير مقبولة على الاطلاق".

ولم يتحدث لوف عن مستقبله، مشيرا إلى أن الأمر بيد اتحاد الكرة الألماني.

وشدد جريندل على أن اتحاد الكرة الألماني لن يتخذ قرارات متسرعة ، مضيفا: "بالتأكيد كنا نتوقع نتيجة مغايرة، لكن تركيزنا الآن منصب على مباراة فرنسا يوم الثلاثاء ثم مباراة هولندا الشهر المقبل".