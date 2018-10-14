قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إن التعليم المصري عانى كثيرًا من الانهيار منذ فترة التسعينات خاصة بعد تطبيق نظام الإعارة، موضحًا أنه لديه مقترح لحل أزمة الكثافة العددية في المدارس.



وأضاف في برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس السبت، أنه يقترح أن يتم تخصيص يوم رياضي للتلاميذ في مراكز الشباب، ويوم عملي في المعامل بالمدارس؛ لربطهم بالنظام التعليمي الجديد، متابعًا: «يمكن تقليص أيام الدراسة إلى 3 أيام نظري وتفعيل التطبيق العملي، من خلال الاستعانة بالأندية الكبري».



وأشار إلى فائدة هذا المقترح لحل أزمة الكثافة العددية في المدارس دون الحاجة إلى أموال طائلة لبناء مدارس أو فصول جديدة، معقبًا: «مجموعة تروح المدرسة أيام السبت والأحد والاثنين، ومجموعة أخرى في الأيام التالية أثناء ذهاب التلاميذ إلى الأندية والملاعب وهكذا».



وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم في مصر، مشيرًا إلى إعلانه إن عام 2019 هو عام التعليم، في محاولة لإصلاح النظام التعليمي الذي عانى سنوات من الإهمال والفساد.



وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السادس للشباب، في شهر يوليو الماضي تخصيص وإعلان عام 2019 عامًا للتعليم.



