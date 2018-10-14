«تحديات الأمن القومي المصري للعصر الحديث» في ندوة بجامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر، بعنوان «تحديات الأمن القومى المصرى للعصر الحديث»، تحت رعاية د. مجدى سبع، رئيس الجامعة، ود. الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حاضر في الندوة اللواء ناجي شهود، المستشار العسكري بأكاديمية ناصر العسكرية، والعقيد إيهاب غرابة، المستشار العسكري بالمحافظة، والعقيد إكرامي خطاب، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وأشاد د. مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، بالنصر العظيم في حرب أكتوبر، والذي حققته القوات المسلحة المصرية، موضحًا أن مصر اليوم تحتفل بتدشين مرحلة جديدة 2020 للقضاء على الإرهاب في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد المستشار العسكري بأكاديمية ناصر العسكرية، أن المصريين يخوضون تحديًا رهيبًا من 2011، وهو ما يعرف بحروب الجيل الرابع التي تعمل على تآكل وهدم الدولة من داخلها، ومن ثم تفقد ثقتها بنفسها، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن جيل أكتوبر 1973 كان جيلا كاملا من العسكريين والفنيين والعلماء والأدباء والموسيقين من كل فئات الشعب وهذا التكامل من أهم أسباب النصر، مؤكدا أن القوات المسلحة هي الدرع المسئولة عن تنفيذ ما يحتاجه الشعب المصري.

شهدت الاحتفالية إلقاء الشاعر أحمد ياسين خضر، قصيدة شعرية لنصر أكتوبر، كما أهدى د. مجدى سبع، درع الجامعة للواء ناجى شهود، واختتم اللقاء بتسليم 80 شهادة تكريم لأسر الشهداء.