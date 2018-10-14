مصدر بـ«الكهرباء»: إعلان تغييرات رؤساء مجالس إدارات شركات التوزيع نهاية أكتوبر

التغييرات ستشهد الاستعانة بـ«محاسبين» للمرة الأولى مع الدفع بكوادر شبابية داخل الشركات



رجح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، الإعلان عن حركة التغييرات الجديدة بشركات التوزيع والإنتاج نهاية أكتوبر الحالى، لافتا إلى أنه يجرى حاليا إعداد تقارير تقييم الأداء الخاصة بكل رئيس شركة بمعرفة لجنة سرية، تمهيدا لعرضها على وزير الكهرباء محمد شاكر ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر دسوقى.

وقال المصدر لـ«الشروق»، إن حركة التغييرات المقبلة لن يتم الانصياع فيها لطلبات أو وساطة بعض أعضاء مجلس النواب للإبقاء على بعض رؤساء الشركات الذين قد يتم تغييرهم أو عدم التجديد لهم، موضحا أن 6 رؤساء شركات بلغوا السن القانونية للمعاش، إلا أنه لم يتضح حتى الآن إن كان سيتم التجديد لبعضهم أو لا.

وأشار المصدر، إلى أن الحركة تهدف إلى ضخ دماء جديدة ومنح فرص لكوادر قادرة على العطاء وبذل الجهد خلال الفترة المقبلة نظرا للخطة الكبيرة التى تنفذها الوزارة بمختلف شركاتها من نقل وإنتاج وتوزيع، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أية خطوة للإعلان عن التغييرات الجديدة بالشركات المختلفة.

وأوضح، أن التغييرات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 قد تشهد للمرة الأولى الاستعانة بـ«محاسبين» لتولى رئاسة مجلس إدارة الشركات، نظرا لما يوليه القطاع خلال الفترة المقبلة من التركيز على أعمال شركات التوزيع خاصة الاهتمام برفع نسب ومعدلات التحصيل وعدم وجود مديونيات على الجهات أو الهيئات أو المحال التجارية وغيرها من التى تعتمد على استهلاك الكهرباء بصفة رئيسية.

ولفت إلى أنه سيتم الاستعانة بكوادر شبابية داخل ديوان شركات التوزيع المختلفة خلال الفترة المقبلة تطبيقا للسياسة التى تنتهجها الدولة خلال الفترة الحالية، والتى تهدف إلى توظيف الخبرات الشابة والاستفادة منها فى تحقيق طفرات كبيرة داخل الشركات التى تعانى من مشاكل متفاقمة بسبب نقص العمالة خاصة الكشافين والمحصلين والفنيين والسائقين.