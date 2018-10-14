«الزراعة»: البصمة الوراثية للتقاوى أثبتت إصابة الهجين 023 بفيرس تجعد الأوراق

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قرار وزارة الزراعة الصادر ضد إحدى الشركات الخاصة باستيراد التقاوي، بخصوص مشكلة تقاوى الطماطم المصابة بفيروس تجعد الأوراق، يؤكد حرص الوزارة على مصلحة الفلاح.

وأضاف عبد الدايم، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن وزارة الزراعة شريك أساسى فى هذه المشكلة، وقامت بدورها بعد تعدد شكاوى الفلاحين بعدة مناطق بالنوبارية ووادى النطرون.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه تم تشكيل اللجان المتحصصة، وتم النزول إلى المناطق المصابة وأخذ العينات والفحص وانتهت بأن هذه النباتات مصابة بفيروس تجعد الأوراق، مضيفًا أنه تم عمل بصمة وراثية للتقاوى، والذي أثبت أن هذا الصنف وهو 023 التى تستورد أحد الشركات الخاصة مصابة بفيرس تجعد الأوراق.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هذا الملف من ناحية وزارة الزراعة أغلق تماما وقامت الوزارة بدورها، بعد التأكد من صدق الفلاحين، وتورط الشركة المستوردة.