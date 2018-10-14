بيل يواصل الغياب عن ويلز أمام أيرلندا

يواصل النجم الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم غيابه عن منتخب بلاده للمباراة الثانية على التوالي، بسبب استمرار معاناته من الإصابة في الفخذ، ليقرر العودة إلى الفريق الملكي، حسبما أشار الاتحاد الويلزي لكرة القدم اليوم الأحد.

ويفتقد منتخب ويلز خدمات بيل خلال لقائه مع مضيفه منتخب أيرلندا بعد غد الثلاثاء في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الرابعة في القسم الثاني لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن اتحاد الكرة الويلزي على حسابه الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم "جاريث بيل عاد إلى ريال مدريد بعد ظهر اليوم، ولن يسافر إلى العاصمة الأيرلندية دبلن مع بقية لاعبي المنتخب".

ولم يشارك بيل، الذي غاب عن مباريات الريال في الأسابيع الأخيرة بسبب الإصابة، في تدريبات المنتخب الويلزي اليوم، بعدما استبعد عن مباراة الفريق الودية أمام إسبانيا التي خسرها 1 / 4 يوم الخميس الماضي.

واضطر المنتخب الويلزي للاستعانة بخدمات جوين ادواردز جناح فريق إيبويتش تاون الانجليزي أول أمس الجمعة، ليحل بديلا عن بيل.

في الوقت نفسه، استدعى الجهاز الفني لمنتخب ويلز اللاعب كيرون فريمان مدافع فريق شيفيلد يونايتد الانجليزي، في ظل الشكوك التي أحاطت بجاهزية الثنائي إيثان أمبادو وكريس ميفام.

وكان إدواردز وفريمان لعبا في صفوف منتخب ويلز تحت 19 عاما و21 عاما على الترتيب، لكنهما لم يسجلا أول ظهور لهما مع المنتخب الأول حتى الآن.

يذكر أن ويلز تحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب الدنمارك (المتصدر)، وذلك عقب فوزها 4 / 1 على مضيفتها أيرلندا في مستهل مبارياتها بالمجموعة، قبل أن تخسر صفر / 2 أمام الدنمارك.