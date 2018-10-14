تابع رئيس مدينة سانت كاترين، خالد سلامة، الأحد، أعمال تطوير وادي الدير، والتجهيزات الخاصة بانطلاق ملتقى السلام العالمي الذي سينطلق يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأكد رئيس المدينة، أنه جار إقامة خيمة كبيرة تسع لـ250 شخصًا لتقام بها فعاليات ملتقى سانت كاترين، مشيرًا إلى العمل على استكمال تدبيش مدخل دير سانت كاترين بطول 3كم، ورفع كفاءة منطقة الخدمات المحيطة به بتكلفة تصل إلى 15 مليون جنيه كمرحلة أولى.

وأوضح أنه جرى إعداد طريقين إحداهما للترجل، وآخر لنقل زوار الدير عن طريق الطفطف، علاوة على تطوير المنطقة المحيطة به بدءًا من منطقة العجل الذهبي، وتطوير واجهات المحلات، وإنشاء غرف تفتيش أمنية، وتسجيل أسماء الصاعدين إلى جبل موسى، وتوفير دليل خاص بكل مجموعة، وتسجيل الأسماء عند الهبوط حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.

كما جرى تزويد طريق مدخل الدير بأحدث وسائل الإضاءة، فضلًا على تغطيته بالكامل بأحدث كاميرات المراقبة؛ للحفاظ على أمن الزوار من مختلف الجنسيات.