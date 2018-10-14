رنيم الوليلي تتوج بلقب أمريكا المفتوحة للإسكواش للمرة الأولى

توُجت رنيم الوليلي المصنفة الثانية عالميا في الإسكواش بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للمرة الأولى في تاريخها والثانية لمصر بعد الفوز في المباراة النهائية على مواطنتها نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً بثلاثة أشواط دون رد.

وفازت الوليلي على الشربيني بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، حيث جاءت جاءت نتائجها : 11-6، 11-9، 11-8، في مباراة استمرت 33 دقيقة.

وجاء تأهل الشربيني للمباراة النهائية على حساب منافستها الفرنسية كاميل سيرم بنتيجة 3-1، بواقع الأشواط «10-12، 11-7، 12-10، 11-8» لتضرب موعدًا مع مواطنتها رنيم الوليلي، التي تمكنت من إقصاء الويلزية تيسني إيفانز بنفس النتيجة 3-1، وبواقع الأشواط «14-12، 7-11، 12-14، 13-11». "تابع التفاصيل"