شيرين تكشف موعد طرح ألبومها الجديد «نساي»

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن موعد طرح ألبومها الجديد، قائلة إنها بصدد طرح ألبومها «نساي» قبل نهاية الشهر الجاري.



وأكدت شيرين في برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أمس السبت، أنه تم الانتهاء من جميع أغاني الألبوم، الذي تعاونت فيه مع عددًا من الشعراء والملحنين الجدد، معقبة: «كل تأخيره وفيها خيره والألبوم إن شاء الله يعجب كل الناس».



وأوضحت أنها ستقوم بطرح الألبوم مرة واحدة، ولن تطرح أغاني أخرى بخلاف كليب أغنية «نساي»، معربة عن شكرها لكل المشاركين في ألبومها الجديد، وخاصة جمهورها الذي تفاعل مع طرح الكليب، والذي حرص على تقديم التهنئة لها بمناسبة عيد ميلادها الماضي.



وطرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، يوم الثلاثاء الماضي، كليب أغنيها الجديدة «نساي»، من ألبومها الجديد الذي يحمل نفس الاسم، عبر قناتها بموقع «يوتيوب»، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي.



ويُذكر أن ألبوم «نساي» يضم 12 أغنية هم «نساي، بحبك من زمان، ياريتها جت، كلام عنيه، كدابين، حبه جنة، ضعفي، تاج رأسك، طيبة وجدعه، الوتر الحساس، بياعين الصبر، زمان».