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مقتل نائب حاكم ظل تابع لـ«طالبان» في أفغانستان متأثرا بإصابة من الشرطة

كابول - د ب أ:
نشر فى : الأحد 14 أكتوبر 2018 - 1:50 م | آخر تحديث : الأحد 14 أكتوبر 2018 - 1:50 م

لقي نائب حاكم الظل التابع لحركة طالبان، في إقليم هيرات غربي أفغانستان، حتفه اليوم الأحد، متأثرا بإصابات خطيرة لحقت به أثناء عملية نفذتها الشرطة الأفغانية.

ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الإخبارية عن بيان لوزارة الداخلية الأفغانية القول، إن منان ليواناي، توفي اليوم الأحد متأثرا بجروحه، بعد أيام من تعرضه لإصابات خطيرة.

وأضاف أن «ليواناي» كان أصيب في منطقة رزاق ببلدة أوبي، أثناء العملية التي جرت قبل بضعة أيام.

يشار إلى أن هيرات يعتبر من بين الأقاليم الهادئة نسبياً في غرب أفغانستان، إلا أن الوضع الأمني في بعض المناطق النائية من الإقليم قد تدهور خلال السنوات الأخيرة.

وعادة ما ينفذ مسلحو طالبان هجمات ضد الحكومة وقوات الأمن بالإقليم.


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