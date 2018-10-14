أحمد شوبير مشيدا بالإعلام المصري: «الناس عمرها ما هتزهق منه»

أشاد الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، بالإعلام المصري، والدور الذي قام به خلال السنوات الماضية بالتزامن مع الأزمات التي مرت بها مصر.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إن «الناس عمرها ما هتزهق من الإعلام، وهيظل حاجة مهمة جدًا في البلد دي؛ بسبب دوره المهم والفعال».

وأضاف أن «الإعلام المصري كان له دور كبير في أحداث صعبة مر بها الوطن، ووقفة أكثر من ممتازة، وساهم بقوة في إعادة استقرار البلد؛ لذلك سيظل دوره قويًا ومؤثرًا».

وأوضح «بعض الإعلاميين خرجوا عن النص في أوقات معينة، لكن الأوضاع بدأت في التحسن، والفوضى الإعلامية اختفت تمامًا».