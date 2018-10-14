12 معلومة عن تتارستان التي يزور رئيسها مصر اليوم

يزور رئيس جمهورية تتارستان، روستام مينيخانوف، مصر اليوم الأحد، على رأس والوفد التتارستاني المشارك في منتدى الأعمال الإقتصادي التتارستاني، والمقرر عقده غدا، تحت تنظيم الاتحاد العام المصري للغرف التجارية، لبحث تعزيز سبل التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى بين مصر وتتارستان.

وسيضم المنتدى الإقتصادي التتارستاني المصري عددًا كبير من المستثمرين والشركات في مختلف القطاعات في تتارستان، بمشاركة وفد صيني لبحث سبل التعاون بين مصر والصين، كما سيشهد الإجتماع الصيني توقيع اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات التجارية والاستثمارية وإدخال التكنولوجيا للسوق المصرى.

ومن المقرر أن يشارك رئيس تتارستان و السفير الروسي بالقاهرة، ومدير المركز الثقافي الروسي، في لإزاحة الستار عن تمثال نصفي للأكاديمي ورجل الدولة، ورئيس وزراء روسيا السابق، يفجيني بريماكوف، من صنع الفنان محمد ثابت، مساء اليوم بمقر المركز الثقافي الروسي بالدقي، وذلك في إطار احتفالات المركز الثقافي الروسي بالذكرى الــ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

وتأتي تلك الزيارة في نفس الأسبوع الذي يتوجه فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الى روسيا، للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وحسبما نقلته وسائل الإعلام الروسية، عن نائب وزير الخارجية الروسي، فإن الرئيسان سيناقشان مسائل التعاون العسكري التقني، واستئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية.

وتستعرض الشروق بعض المعلومات عن جمهورية تتارستان :

1. هي إحدى الكيانات الفدرالية التابعة لروسيا الإتحادية

2. تقع على السفوح الغربية لجبال الأورال الفاصلة بين أسيا وأوروبا

3. تبلغ نسبة المسلميين داخلها 65% من اجمالي عدد السكان

4. تبلغ مساحتها 70 ألف كيليو متر مربع وعدد سكانها 4 مليون نسمة

5. يجري فيها 5 أنهار وتربتها خصبة، ما يشكل ثروة مائية كبيرة

6. من أهم مناطق إنتاج وتنصنيع النفط في روسيا

7. بها العديد من الموارد المعدنية والزراعية المتعددة

8. تعتبر الأفضل حالا ومستوى معيشي من الأقاليم الروسية التي حولها

9. تعتبر من أهم المراكز الصناعية لروسيا الإتحادية

10.تحتوي على البترول والغاز الطبيعي والجبس

11.يقدر أنها تمتلك 1000 مليون من الأطنان المترية من البترول

12.كان إقليم تتارستان بمثابة الحصن الذي انتقلت إليه الصناعات السوفيتية بعد الهجوم على موسكو وقت الإتحاد السوفيتي