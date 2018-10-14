ضبط مصنعين لإنتاج زيت الطعام والمنظفات بدون ترخيص في القليوبية

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط مصنعين بدون ترخيص لإنتاج زيت الطعام والمنظفات باستخدام مواد مجهولة المصدر بالقليوبية.

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات برئاسة اللواء طارق الجبالي مدير الإدارة، حملة أمنية مُكبرة بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، ومديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء رضا طبلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، استهدفت ضبط مصانع المواد الغذائية غير المرخصة.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإنتاج الزيوت بدون ترخيص ملك «طارق.ع» 36 عاما، وعُثر بداخل المصنع على خط إنتاج كامل بمعدات تصنيع وأجهزة تعبئة ومولد كهربائي، و5.33 طن منتج نهائي لزيت الطعام معبأ داخل عبوات تحمل علامات تجارية وهمية تمهيداً لطرحها للبيع، و21 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم في التصنيع.

كما تم ضبط مصنع لإنتاج الصابون والمنظفات بدون ترخيص ملك «محمود.م» 37 عاما، وعُثر بداخل المصنع على خط إنتاج كامل بمعدات تصنيع وأجهزة التعبئة، و24320 قطعة لمنتج نهائي من الصابون معبأ داخل عبوات تحمل علامات تجارية وهمية تمهيداً لطرحها للبيع، و34 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم في التصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.