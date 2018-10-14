أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر نجحت في تصدير 56 من الخيول بواقع 35 حصانا عربيا و12 حصان فروسية إلى الاتحاد الأوروبي و9 خيول عربية إلى العراق.

وأشار التقرير الذي تقدمت به الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، أنه تم فتح التصدير للخيول المصرية إلى الاتحاد الأوروبي منذ أبريل 2017، بعد توقف نحو 7 سنوات.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه تم اعتماد 15 منشأة لتصدير منتجات الألبان لروسيا، وتم اعتماد منشآت لتصدير الأمعاء لدولة اليابان، وتم أيضًا اعتماد محجر رأس الحكمة لتصدير الأغنام للمملكة العربية السعودية.