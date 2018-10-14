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أفورقي يزرو أديس أبابا للمرة الثانية منذ عودة العلاقات


نشر فى : الأحد 14 أكتوبر 2018 - 3:35 م | آخر تحديث : الأحد 14 أكتوبر 2018 - 3:35 م

وصل الرئيس الاريتري ،أسياس أفورقي، اليوم الاحد، العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا في زيارة رسمية تستغرق يومين هي الثانية له بعد عودة العلاقات، يوليو الماضي، وتوقيع اتفاق أنهى نزاعًا طال لعقدين من الزمن.
وكان في استقبال ، أفورقي، بمطار العاصمة، رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، وكبار المسوؤلين في الدولة.
وسيبحث، أفورقي، العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وزار الرئيس الأريتري، إثيوبيا، في 14 يوليو الماضي، وافتتح خلالها سفارة بلاده لدى أديس أبابا.
وعدت الزيارة التي استمرت 3 أيام، هي الأولى من نوعها بعد انقطاع العلاقات بين البلدين، عقب اندلاع الحرب بينهما عام 1998.


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