«أبو الغيط» يبحث مع غسان سلامة سبل حلحلة الأزمة الليبية واستكمال المسار السياسي

بحث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، مع غسان سلامة الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا والذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لحلحلة الأزمة الليبية واستكمال المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي، خاصة من أجل تجاوز الصعاب التي تقف أمام إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العامأن أبو الغيط جدد الإشادة بهذه المناسبة بالجهود التي يضطلع بها سلامة للتوصل إلي اتفاق وقف النار بين الميليشيات المتناحرة في العاصمة طرابلس ووضع وإنفاذ الترتيبات الأمنية التي تهدف إلي تثبيت الأمن والاستقرار في المدينة؛ كما أعاد أبو الغيط التأكيد على أهمية التوصل إلي حل جذري وشامل ودائم للتهديد الذي تمثله الميليشيات والتشكيلات المسلحة كشرط أساسي لإنجاح المسار السياسي وتهيئة الأجواء السياسية والأمنية المطلوبة لإنهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط شدد على التزام الجامعة بمواصلة جهودها من أجل مرافقة الأشقاء الليبيين للتوصل إلي تسوية سياسية شاملة للأزمة على أساس خطة العمل التي يرعاها المبعوث الأممي، كما اتفق أبو الغيط وسلامة على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين الجامعة والأمم المتحدة في كل ما من شأنه أن يساهم في بناء الثقة وتحقيق التوافق الليبي الليبي المنشود حول الخطوات المنتظرة لاستكمال وإنجاح العملية السياسية في البلاد.