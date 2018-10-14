التقت نانسي سمير نصير نائبة السويس، عادل خشانة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس؛ لمتابعة ما تم التوصل له؛ حيث كانت قد قامت بزيارته لمعرفة سبب توقف معاش التضامن الاجتماعي لمستحقيه، وتم الاتفاق على طلب الاسم ورقم البطاقة للحالات المتعثرة جدا؛ لسرعة البحث واسترجاع المعاش بأسرع وقت من قبل الوزارة.

من جانبه، أكد عادل خشانة وكيل وزارة التضامن بالسويس، للنائبة، أن عملية مراجعة المعاشات جاءت ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في توسعة مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية بالتوازي، مع التأكد من صرف الدعم النقدي للمستحقين.

وأضاف «خشانة»، في بيان صحفي اليوم، أن هناك تقريرا لوزارة التضامن الاجتماعي كشف عن أنه في إطار تدقيق البيانات وترشيد الموارد الحكومية والحرص على وصول الدعم لمستحقيه؛ تقوم الوزارة بعمليات مراجعة جميع الأسر التي تحصل على معاشات ضمانية ميدانيا، وإعادة البحث الاجتماعي لها بنفس المنهجية التي يقوم عليها برنامج «تكافل وكرامة»، وهو منهج قياسات الفقر متعدد الأبعاد، وباستخدام نفس الأدوات البحثية؛ حتى يتم التعامل مع كافة الفئات المتقدمة للحصول على الدعم بنفس الإنصاف والعدالة.

وأشار «خشانة» إلى أنه تم استرجاع عدد كبير بالفعل، لكن بـ«أولوية»، وهي كبار السن وما فوق الـ65 عاما، وجاري المتابعة السريعة لباقي المستحقين بعد أن توقف صرف معاشات التضامن لكثير من السوايسة.