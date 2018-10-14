أنور إبراهيم واحد من أبرز القادة السياسيين في ماليزيا خاصة وآسيا عامة، شغل منصب وزير المالية ونائبًا لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد عام 1993، واقتيد إبراهيم للسجن ثلاث مرات، وخرج منهم وعاد للعمل السياسي من جديد، حتى أصدر الملك عفوًا شاملاً بحقه في قضايا فساد ومثلية في مايو من العام الجاري.

وفي ثلاث مرات قضاها أنور إبراهيم داخل السجن، لم يعتزل الحياة السياسية فكان خروجه من السجن بمثابة بوابة جديدة للعمل السياسي.

أمس السبت أعلن فوز أنور إبراهيم، بمقعد في البرلمان الماليزي، في مدينة بورت ديكسون، لُيمهد له الطريق أمام تولي منصب رئيس الوزراء، خلفًا لمهاتير محمد رئيس الوزراء الحالي، المتوقع أن يتنازل عن منصبه وفقا لصفقة بينه وبين إبراهيم.

من وزير في الحكومة للسجن لزعيم معارض:

عام 1993 شغل أنور إبراهيم، منصب نائب رئيس الوزراء مهاتير محمد، وكان من المتوقع وقتها أن يخلفه كرئيس لحكومة، وفي 1998 أقيل إبراهيم من منصبه بعد خلاف وقع بينه وبين رئيس الحكومة حول ملفات الفساد والاقتصاد.

وفي نفس عام إقالته، تم اعتقاله ووجهت إليه تهم بالفساد، وصدر حكم قضائي بسجنه ست سنوات في تهم الفساد.

وأُضيفت له عام 2000، تهمة جديدة وهي المثلية الجنسية، وحُكم عليه وقتها بالسجن لتسع سنوات، إلا أنه في عام 2004، نقضت المحكمة العليا الحكم الصادر بحقه في تهمة المثلية الجنسية وأطلق سراحه.

وعقب إطلاق صراحه برز اسمه كزعيم جديد للمعارضة من خلال "حزب عدالة الشعب"، وفاز حزبه في الانتخابات التي أُقيمت في مارس 2008، بأكثر من ثلث مقاعد البرلمان، وسيطر على خمس ولايات.

ولم يستطع وقتها أنور خوض الانتخابات بسبب الحظر السياسي الذي فُرض عليه وانتهى في أبريل 2008.

اتهامات جديدة بالمثلية:

عام 2008، أُعيد اتهام أنور إبراهيم، بتهمة المثلية الجنسية، واتهم وقتها نجيب عبدالرزاق رئيس وزراء ماليزيا آنذاك، بالوقوف وراء اتهامه بالمثلية، ورفضت المحكمة في أواخر عام 2009، الاستئناف الذي تقدم به إبراهيم لإسقاط تهم المثلية الموجهة ضده للمرة الثانية.

وبدأت محاكمته مطلع عام 2010، ووصف أنور المحاكمة بأنها "ذات دوافع سياسية، ومؤامرة دبرها فاسدون" إلى أن برأته المحكمة العليا من كل الاتهامات في يناير 2012؛ لنقص الأدلة ضده، وعقب تبرئته قاد ائتلاف المعارضة المكون من ثلاثة أحزاب خلال انتخابات 2013.

من السجن بتهمة المثلية للعفو الشامل:

عام 2014، أعيد اتهام أنور إبراهيم بالمثلية، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وفي مطلع عام 2015، رفضت المحكمة الفدرالية الماليزية الطعن في الحكم، وأكدت وقتها المحكمة الحكم الذي قضى بسجنه لخمس سنوات، بعد وجود أدلة كافية تثبت إدانته، حسبما أكدت المحكمة وقتها.

وفي أعقاب فوز مهاتير محمد في الانتخابات في مايو من العام الجاري، تعهد بإطلاق سراح إبراهيم، وتسليمه السلطة خلال سنوات قليلة، وبالفعل أعلن مهاتير محمد في أولى أيامه في السلطة عن إصدار الملك عفو فوري وشامل عن إبراهيم.