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محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى لحين السيطرة على حريق مخزن الكاوتش

المنوفية - محمد الملاح
نشر فى : الأحد 14 أكتوبر 2018 - 8:58 م | آخر تحديث : الأحد 14 أكتوبر 2018 - 8:58 م

كلف محافظ المنوفية، سعيد عباس، اليوم الأحد، د. أيمن مختار، سكرتير عام المحافظة، بالتوجه لموقع حريق نشب في مخزن كاوتش بشارع مصنع غزل شبين الكوم بحي غرب شبين الكوم، للوقوف على ملابسات الحريق.

وأفاد السكرتير العام بتواجد 6 سيارات دفاع مدني لموقع الحريق و8 سيارات إسعاف، كما تم الدفع ب7 سيارات من شركة مياه الشرب والصرف الصحي للمساعدة في إطفاء الحريق، مشيرا إلى أنه تم نقل 8 حالات للمستشفى التعليمي بشبين الكوم، مصابين باختناقات ولا توجد أية خسائر بشرية، وجاري الدفع بكافة المعدات الثقيلة لرفع تلفيات الحريق.

وشدد المحافظ، على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالموقع، ورفع درجة الاستعداد القصوى لحين الانتهاء من إطفاء الحريق.


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