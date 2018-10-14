«الصحة»: خطة لحل أزمة الحضانات لحين تطبيق التأمين الشامل قريبا

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ستعلن في الفترة المقبلة عن خطة لحل أزمة حضانات الأطفال حتى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالكامل في جميع المحافظات.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس السبت، أن هناك 80% من احتياج المستشفيات إلى الحضانات يرجع لعدم توافر أجهزة التنفس الصناعي بها، متابعًا: «هناك 3 أنواع من الحضانات منها الضوئية والعادية، وأجهزة التنفس الصناعي».



وأوضح أن هناك نقص بنسبة 20% في حضانات الأطفال على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا في 25% من أجهزة التنفس الصناعي أيضًا.



ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه في اجتماعه، أمس السبت، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، باستمرار جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.



