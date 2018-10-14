سفارة السعودية بواشنطن: نقدر لأمريكا التريث حول خاشقجي

أعربت السفارة السعودية في أمريكا، اليوم الأحد، عن تقديرها للدول التي لم تقفز إلى الاستنتاجات مباشرة خلال إجراء التحقيق بقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت السفارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، إن المملكة تقدر للجميع بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التريث والامتناع عن القفز إلى استنتاجات حول التحقيق بشأن اختفاء خاشقجي.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت الخارجية السعودية رفضها لأي اتهامات أو تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية بحقها، مشددة على أنه في حال اتخذت أي إجراءات ضدها فإنها سترد عليها بإجراءات أكبر.

وكان وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز قد أكد في وقت سابق شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة ، على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.