صلاح يزين قائمة أفضل لاعبي ليفربول في تاريخ «البريمييرليج»

زين محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول، قائمة أعدتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، شملت اللاعبين الأبرز في تاريخ النادي، منذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، في مسماه الجديد "البريمييرليج"، والذي انطلق عام 1992.

وتواجد النجم المصري، في مركز الجناح، بجانب كل من الهولندي ديرك كاوت، والإنجليزي ستيف ماكمانامان لاعبا الفريق السابق.

وأبرزت الصحيفة إنجاز الموسم الأول للاعب داخل ملعب "آنفيلد"، والذي سجل فيه 44 هدفًا، واصفة الموسم الماضي، بالمثير للإعجاب، والذي لا يمكن تجاهله.

واختارات الصحيفة في تقريرها، الذي أعدته عن الأبرز في تاريخ "الريدز" بالدوري الممتاز، في مركز الهجوم كل من الإنجليزي روبي فاولر، مايكل أوين، والإسباني فيرناندو توريس، الأورجواياني لويس سواريز، والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو لاعب الفريق الحالي.

وفي خط الوسط تواجد كل من الإنجليزي ستيفن جيرارد، جون بارنز، الألماني ديميتار هامان الإسباني تشافي ألونسو والبرازيلي فيليب كوتينيو نجم وسط برشلونة الحالي، وليفربول السابق.

ومثل خط الدفاع في هذه القائمة كل من الإنجليزي جيمي كاراجر، السويسري ستيفان هينتشوز ، الفنلندي سامي هيبيا، الدنماركي دانييل آجر، وفيرجيل فان ديك نجم الريدز الحالي.

ويتواجد كل من النرويجي جون ريسه لاعب ليفربول السابق، آنودرو روبرتسون لاعب الريدز الحالي في مركز الظهير الأيسر، كما يظهر كل من الإنجليزي روب جونز والأيرلندي ستيف فينان في مركز الظهير الأيمن.

وضم مركز حراسة المرمى كل من البولندي جيزي دوديك، الإسباني بيبي رينا حارس ليفربول الأسبق وميلان الإيطالي الحالي، بالإضافة إلى البرازيلي أليسون بيكر حارس الريدز الحالي.