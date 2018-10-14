الكشف عن توقيت مباريات الأهلي والزمالك والاتحاد والإسماعيلي بالبطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأحد عن توقيت مباريات دور الـ16 من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.

سيلعب الاتحاد السكندري مع الزمالك ذهابا في ملعب برج العرب الساعة الثامنة مساء يوم السبت 27 أكتوبر الجاري، بينما سيلتقي الفريقان إيابا بملعب بتروسبورت الساعة 7 مساء يوم 30 نوفمبر المقبل.

أما الأهلي سيستضيف الوصل الإماراتي بملعب السلام في الثامنة مساء يوم الأحد 28 أكتوبر، ثم يلتقي الفريقان إيابا الساعة 5.30 مساء يوم الخميس 22 نوفمبر المقبل.

كما سيلتقي الإسماعيلي مع الرجاء البيضاوي المغربي باستاد الإسماعيلية الساعة 7 مساء يوم الاثنين 29 أكتوبر، ثم يلتقي الفريقان مجددا في ملعب محمد الخامس بالساعة 9 مساء يوم الثلاثاء 11 ديسمبر المقبل.

توقيتات المباريات بالكامل