نفى مدير عام شبكة قنوات «العربية» السعودية، تركي الدخيل، ما تردد حول احتمالية تأجيل مؤتمر «دافوس في الصحراء»، المقرر عقده في الرياض، خلال شهر أكتوبر الجاري؛ وذلك بعد تداعيات أزمة اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، «أؤكد وفقًا لمعلومات لدي أن المؤتمر سوف يعقد في موعده، ولن يتغير أي شيء، وكافة الصفقات التي كان من المقرر أن تبرم ستتم»، على حد قوله.

وأشاد بطريقة تعامل المملكة العربية السعودية مع أزمة اختفاء «خاشقجي»، قائلًا: «الحكومة تعرف كيف تتعامل، والوجه اللين لم يعد موجودًا، فالقيادة السياسية ممثلة في الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان، مهتمة بالمسألة لكن بالدرجة التي تليق بالموقف، وليس بالدرجة التي يحاول أن يصورها البعض».

وأضاف أن «المملكة مستعدة لكافة الاحتمالات، وستحافظ على صداقتها مع من تعتبرهم موالين وأصدقاء لها، لكنها سيكون لها مخارج أخرى لو حاول هؤلاء الأصدقاء استفزازها».

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم الأحد، رفض المملكة التام لأية تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر

التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة، مشددة أنه إذا تلقت أي إجراء فسترد عليه بإجراء أكبر.

وكان وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قد أعرب أمس السبت، عن شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله من اتهامات زائفة وتهجم على المملكة على خلفية قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.