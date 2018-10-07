7 منتخبات لكرة الطائرة يتنافسون على لقب البطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي للكرة الطائرة، برئاسة البحريني علي محمد خليفة، أسماء المنتخبات المشاركة في البطولة العربية للرجال، المقررة أقامتها في القاهرة 27 أكتوبر الجاري.

وتقام البطولة العربية في نسختها الـ21، في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 27 من الشهر الجاري، وحتى 3 من نوفمبرالمقبل.

ويتنافس على لقب البطولة، 7 منتخبات، "البحرين، والأردن، والعراق، وعمان، وفلسطين، الجزائر، بالإضافة لمصر البلد المستضيف.

وتشهد الجولة الافتتاحية، مواجهات بين البحرين وعمان، والجزائر مع العراق، ومصر أمام الأردن.

ومن المنتظر أن تقام مباريات البطولة، على دوري من دور واحد، وسيتوج باللقب، المنتخب الأكثر حصدًا للنقاط.