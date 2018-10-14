مدير «أبو الريش»: نحتاج إلى 400 ألف جنيه شهريا لتشغيل حضانات الأطفال

قالت الدكتورة رشا عمار مدير مستشفى أبو الريش، إن مشكلة حضانات الأطفال ليست في العدد ولكن في تشغيلها حيث يوجد نقص في عدد التمريض المؤهلين لذلك، موضحة أن هناك 40 حضانة متوقعة أن يزيد العدد ليصل إلى 60 في الفترة المقبلة.



وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس السبت، أنه يتم تعويض التمريض من خلال الأجور الإضافية لحل الأزمة، موضحة أن المستشفى تحتاج إلى 400 ألف جنيه شهريًا لتشغيل حضانات الأطفال.



وأكدت على أهمية تقديم الدعم المجتمعي للمستشفى حيث أن تكلفة الطفل في الرعاية المركزة لحديثي الولادة تفوق 2000 جنيه بسبب احتياجه للأدوية والأجسام المضادة، فضلًا عن أجور التمريض الإضافية، معقبة: «هنا خطورة على حياة الأطفال حديثي الولادة بسبب عدم توافر الحضانات، ولا يمكن عمل قائمة للانتظار».



وتابعت: «يجب توعيه المتبرعين بفرك التبرع بالأجور الإضافية للتمريض، ويجب مساندة المجتمع للمستشفيات من أجل تشغيل الحضانات»، موضحة أن لجنة الزكاة توفر 200 ألف جنيه تبرعات شهريًا للمستشفى.



