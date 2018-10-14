مقتل 3 أشخاص غربي ألمانيا خلال مناورة هبوط فاشلة لطائرة رياضية خفيفة

تسببت مناورة هبوط فاشلة لطائرة رياضية خفيفة ،في ولاية هيسن غربي ألمانيا، في مقتل ثلاثة أشخاص.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في مدينة فولدا بالولاية إن الطائرة اصطدمت بكلا الشخصين البالغين وطفل، عندما أرادت الإقلاع مرة أخرى خلال مناورة الهبوط الفاشلة على جبل "فاسر كروبه" بالولاية.

وأوضحت المتحدثة أن الطائرة لم تتمكن من الارتفاع ، ومن ثم اخترقت حاجزا، واصطدمت هناك بالمجموعة التي كانت واقفة على حافة المهبط بعد ظهر اليوم.

ولم يتضح حتى الآن مان إذا ما كان هناك مصابون.

وقالت المتحدثة إنه لم يتم العثور على أية جموع من الأشخاص هناك في وقت الحادث.